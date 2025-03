Spazionapoli.it - Conte, la critica furiosa del suo ex giocatore: “Mai contento. Ha distrutto le mie sicurezze”

Antoniobrutalmenteto da un suo ex: le accuse durissime all’attuale allenatore del Napoli durante un podcast Non sempre si può piacere a tutti e quando hai un carattere forte come quello di Antonioè più facile persino essere visti di cattivo occhio. Questo è quanto accaduto all’attuale allenatore del Napoli in una sua precedente esperienza, che lo ha portato a confrontarsi con un calciatore specifico, che non ha affatto apprezzato il suo modo di lavorare.Si tratta di Djed Spence, difensore del Tottenham con un passato al Genoa nella scorsa stagione, che ha aperto il cuore nel podcast di Rio Ferdinand, e non ha risparmiato frecciate ad Antonio, suo tecnico agli Spurs nel 2022. Il giovane inglese, arrivato a Londra con grandi aspettative, ha raccontato un’esperienza che gli ha lasciato l’amaro in bocca.