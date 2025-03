Calciomercato.it - Conte e Osimhen per il nuovo ribaltone: “A un passo dalla Juve”

Lantus si affida a Tudor in panchina per salvare la stagione e conquistare il quarto posto Champions. Per la prossima estate, però, incombe l’ombra del tecnico salentinoLantus si affida a Igor Tudor per non mancare l’obiettivo Champions League, fondamentale per il progetto sportivo e il bilancio dei bianconeri.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itDopo dieci mesi è terminata la nefasta avventura di Thiago Motta alla guida della ‘Vecchia Signora’, con il tecnico esonerato per far posto al croato ed ex centrocampista bianconero. L’italo-brasiliano paga gli scarsi risultati degli ultimi tempi e le cocenti eliminazioni da Champions e Coppa Italia. Anche il quarto posto è a rischio, con Motta che inoltre aveva dimostrato di non avere ben saldosua parte lo spogliatoio. Scelta quindi inevitabile da parte della dirigenza delladopo il via libera della proprietà e che è arrivata durante la sosta delle nazionali.