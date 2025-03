Arezzonotizie.it - "Contatti l'azienda sanitaria a questo numero per comunicazioni". La truffa corre via sms

Leggi su Arezzonotizie.it

l'per". E'più o meno il contenuto di messaggi che sollecitano a ricontattare undi telefono per fornire alla Asl non meglio specificate informazioni. Un invito che coloro che sono in attesa della comunicazione dell'esito di.