Congresso della Lega, la rivolta anti-Vannacci e il rischio diaspora

Doveva essere ildel rilanciodi Matteo Salvini ma potrebbe diventare ildi Roberto. Più ci si avvicina all’appuntamento del 5-6 aprile a Firenze, più, nel partito di via Bellerio, sale la tensione attorno alla figura dell’ex generale eletto eurodeputato tra le file ex lumbard. E aumentano le certezze su una sua nomina a vice segretario.Matteo Salvini (Imagoeco0nomica).Salvini pronto a nominarevice segretario per intercettare nuovi consensiSecondo quanto apprende Lettera43, Salvini ha confermato l’intenzione di “coinvolgere”con un incarico di partito, in alcune conversazioni avute con dirigenti leghisti nelle ultime ore. L’idea è di aprire la, appunto coinvolgere e allargare, per intercettare nuovi consensi. Ma tutto il corpo dirigente del partito è assolutamente allergico al personaggio, che percepisce come “corpo estraneo”.