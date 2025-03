Confindustria missione in Cile Cimmino | Potenziale export di 650 mln tra macchinari apparecchi elettrici e metallurgia

Leggi su Ildenaro.it

Conoscere i progetti di sviluppo ine le opportunità diper prodotti, servizi e tecnologie, incontrare aziende locali per valutare possibili partnership e approfondire le modalità di partecipazione alle gare e ai finanziamenti dell’Idb-Interamerican Development Bank. Sono gli obiettivi dellaimprenditoriale avviata oggi a Santiago del, nata su impulso die realizzata grazie al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Santiago, l’Ufficio Ice in, Anie, Anima, Ance, Oice e Assolombarda. “La presenza delle imprese italiane inrappresenta un asset strategico per la crescita e l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Con un interscambio bilaterale di 2,2 miliardi di euro nel 2024 e un saldo commerciale positivo per l’Italia, ilsi conferma un mercato dinamico e aperto, con un elevatoper il nostro, stimato in ulteriori 650 milioni di euro tra”, ha commentato la vice presidente per l’e l’Attrazione degli Investimenti di, Barbara, alla guida della delegazione italiana, composta da 32 aziende, 2 associazioni imprenditoriali (Ance e Anima), Cdp e Sace.