Scuolalink.it - Concorso per medici: l’Asp di Messina assume 82 dirigenti

Leggi su Scuolalink.it

L’Azienda Sanitaria Provinciale diha aperto il più significativo bando diperdell’ultimo decennio. Con questa iniziativa, l’ente mira a colmare carenze di organico in reparti strategici come psichiatria, emergenza-urgenza e rianimazione. L’obiettivo principale consiste nel migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. 82perdi82Scuolalink.