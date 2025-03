Ilrestodelcarlino.it - Concorso per medici generali, in Emilia-Romagna saranno 175: bando e scadenze

Bologna, 26 marzo 2025 -175 i futuridina generale in. La Giunta regionale, infatti, ha approvato ed emanato ilper ildi ammissione al Corso triennale di formazione specifica inna generale, relativo al triennio 2025/2028, il cui avvio è previsto per il mese di dicembre. Borse di studio e organizzazione: quanto ha speso la Regione A provvedere alle borse di studio dei partecipanti e alle spese legate alla realizzazione, sarà la stessa Regionee lo farà con le quote del Fondo sanitario nazionale assegnate dal Ministero della Salute destinate a questa specifica finalità. In totale verranno stanziati 7,65 milioni di euro, di cui 6,61 garantiti dal Ministero per la copertura delle borse e 1 milione di euro di fondi residui destinati dalla Regione alle spese di organizzazione.