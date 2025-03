Anteprima24.it - Concorso per 200 posti di infermiere, pubblicato il calendario per la prova preselettiva

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statooggi sul sito aziendale www.aslsalerno.it (home page – sezione “Ultime notizie” e sezione “Avvisi e concorsi”) ilcon i turni di convocazione per ladelpubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 200di– (area dei professionisti della salute e dei funzionari), di cui n. 150 da assegnare alle macrostrutture dell’Asl Salerno e n. 50 da assegnare alle strutture territoriali interessate all’infermieristica di famiglia o comunità, ai sensi del dm 77/2022.Le prove si svolgeranno a Napoli, presso il Palavesuvio, in via Argine Nord n. 927, secondo la turnazione di seguito indicata:Turno 1 del 15/04/2025 – ore 09:00Turno 2 del 15/04/2025 – ore 14:00Turno 3 del 16/04/2025 – ore 09:00Turno 4 del 16/04/2025 – ore 14:00Turno 5 del 17/04/2025 – ore 09:00Turno 6 del 17/04/2025 – ore 14:00Turno 7 del 18/04/2025 – ore 09:00Turno 8 del 18/04/2025 – ore 14:00L'articoloper 200diilper laproviene da Anteprima24.