Juventusnews24.com - Conceicao Juve, permanenza in bilico: anche la conferma dell’esterno portoghese è a rischio! Riscatto dal Porto ad una condizione. I dettagli

di RedazionentusNews24in: Champions decisiva per l'esternoattualmente in prestito dalFocus de La Gazzetta dello Sport sul futuro dei calciatori dellantus attualmente in prestito a Torino. Solo Pierre Kalulu è sicuro dellaa partire dalla prossima stagione: il difensore verrà riscattato dal Milan per 14 milioni di euro. Renato Veiga dovrebbe tornare al Chelsea, così come Kolo Muani che è sempre più indopo l'esonero di Thiago Motta. Occhioalla situazione di Francisco: per ladalsarà decisiva la qualificazione alla prossima Champions League.