Ilnapolista.it - Conceiçao contro il Napoli schiererà a centrocampo Fofana e Bondo più Reijnders (Corsport)

ilpiù)Prove di-Milan per Sergio. Ecco cosa scrive ildella possibile formazione del Milan domenica serail.A causa della squalifica di Yunus Musah, infatti, il tecnico portoghese non potrà contare sull’uomo sempre titolare nel suoda diverse settimane. Youssouf, dunque, è destinato a riprendersi i gradi che aveva sfoggiato durante tutta la prima parte abbondante di stagione. Al suo fianco dovrebbe essere confermato, dopo l’esordio dal primo minuto a Lecce e il bis a San Siroil Como, Warren. Il centrocampista ex Monza, d’altronde, è un centrocampista completo e ha le caratteristiche giuste per intendersi bene con: corsa sì, lotta sì, ma anche una gestione del pallone con discreta personalità per avviare l’azione.