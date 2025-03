Iodonna.it - Con una call dal tema “E tu chi sei?” Amica ha quest’anno invitato i giovani talenti under 35 a confrontarsi con l’autoritratto. Ecco il racconto della serata

Con unadal“E tu chi?”ha35 acon, esplorando la relazione profonda tra moda e identità in un contesto sociale in continuo mutamento. Gli artisti hanno potuto dare forma alla propria visione attraverso diversi linguaggi espressivi, spaziando dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al video. Leggi anche › Con “The Art Issue”celebra idell’arte A decretare le 10 opere finaliste, tra le oltre 70 presentate da artisti di tutta Italia, una giuria d’eccezione composta Michele Bonuomo, storico dell’arte, curatore e direttore del mensile Arte; Mariacristina Ferraioli, curatrice e art writer; Luisa Fink, direttrice del World of Women Museum, Roma; Marinella Senatore, artista multidisciplinare e presidentegiuria; Luisa Simonetto, direttrice di, Kathryn Weir, storica dell’arte, direttrice del Museo Madre dal 2020 al 2023.