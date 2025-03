Oasport.it - Con quanti punti Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo? Il vantaggio definitivo su Gut-Behrami

haladel2024-2025 di sci alpino con 1.594. Questo è il verdetto ufficiale e: la fuoriclasse valdostana ha deciso di non prendere parte allo slalom di Sun Valley, che giovedì 27 marzo chiuderà la stagione, dunque il suo bottino non potrà essere incrementato con gli eventuali ultimicini che avrebbe potuto conquistare tra i pali stretti, specialità in cui si è cimentata con il contagocce nelle ultime annate agonistiche.La nostra portacolori alzerà al cielo la Sfera di Cristallo proprio al termine di quella gara, salendo sul gradino più alto del podio e meritandosi una festa sulla neve davanti al pubblico, a differenza di quanto accadde cinque anni fa, quando ricevette il trofeo a casa perché le competizioni vennero interrotte bruscamente a causa della pandemia.