Con me non giocherai mai | Tudor mette subito le cose in chiaro | C’è il primo escluso di lusso

L'arrivo di Igor sulla panchina della Juventus segna l'inizio di una nuova era. E il tecnico croato non ha perso tempo nel prendere le prime decisioni forti.L'avventura di Thiago Motta alla guida della Juventus si è conclusa prima del previsto. La dirigenza bianconera ha deciso di voltare pagina dopo una serie di risultati altalenanti e alcune divergenze interne che hanno portato alla rottura definitiva. Un cambio di rotta che ha sorpreso molti, ma che la società ha ritenuto necessario per dare nuovo slancio alla squadra.Per Igor, quello alla Juventus è un ritorno dal sapore speciale. Da giocatore ha indossato la maglia bianconera per otto stagioni, lasciando un ricordo indelebile nei tifosi.