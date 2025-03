Lanazione.it - Con Be Kind 900 studenti per dire no al bullismo e al cyberbullismo

Firenze, 26 marzo 2025 - La prevenzione di fenomeni come, cybere disagio giovanile sarà al centro della terza edizione dell’evento nazionale 'BE. It’s OK to not be OK' organizzato dall'associazione Contrajus che si terrà giovedì 27 marzo, dalle 9 alle 17, nell’auditorium Zubin Metha del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Contrajus ha sede legale a Firenze. Tra le sue fila operano da anni professionisti di varie discipline (avvocati, psicologi, educatori) che, pur provenendo da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, hanno inteso misurarsi su questioni sociali e giuridiche che riguardano i soggetti fragili. La manifestazione, alla quale parteciperanno oltre 900provenienti da tutta Italia, è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Firenze, dall’Ordine regionale degli psicologi, dall’Ordine regionale degli assistenti sociali, dall’associazione nazionale pedagogisti, dall’associazione Rotary Pegaso Alumni D-2071, dall’associazione Robert F.