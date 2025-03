Anteprima24.it - Comune di Benevento, ancora un anno prima di uscire dal dissesto: debito di 42 milioni circa

Tempo di lettura: 6 minuti“Si agisce in maniera raffazzonata”. Il Consigliere di Città aperta Angelo Miceli ha condensato, nel corso dell’odierno ‘question time’ svoltosi a Palazzo Mosti, con queste parole il suo attacco all’amministrazione comunale in merito al progetto di realizzazione dei Campi da golf nel capoluogo. Il consigliere di opposizione aveva interrogato l’amministrazione Mastella e l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo in particolare sull’accordo di programma del campo da golf e sugli interventi in area agricola.Il campo da golf dunque torna all’attenzione del Consiglio e con esso anche il tema deldelle casse comunali, che va avanti da decenni e che non si sa quando potrebbe concludersi tenendo dunque in ansia l’amministrazione comunale. Il Consiglio Comunale non ha peraltro trascurato altre questioni, ma si trattava di interrogazioni ormai datate e dunque l’aula era semi deserta questa mattina a Palazzo Mosti.