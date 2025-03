Ilgiorno.it - Comune a caccia di vigili urbani: le prove al via da maggio. Si punta ad avere 3.350 agenti entro il 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 marzo– Adi “ghisa“. Ilha pubblicato il bando di concorso perdi Polizia locale. Prosegue il percorso di assunzioni che l’amministrazione comunale ha intrapreso per3.350il, rafforzando e rinnovando così il Corpo della Polizia locale per meglio rispondere alle esigenze della città. Il concorso prevede la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di. LeI candidati e le candidate devonoun’età compresa tra i 18 e i 65 anni e saranno chiamati a superare la prova scritta, la prova di efficienza fisica e successivamente la prova orale. Tutte lescritte si svolgeranno a partire dal prossimo 5in modalità digitale da remoto e successivamente, in presenza dal 4 giugno, ledi efficienza fisica.