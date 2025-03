Internews24.com - Compleanno Taribo West, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 51 anni – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilper i51. Ecco il pensiero postato dal club nerazzurro per l’ex difensoreGiornata speciale per un ex simbolo, che oggi, mercoledì 25 marzo, può festeggiare il. Difatti, l’ex giocatore e idolo della tifoseria nerazzurra,, oggi compie 51. Dal 97 al 2000 la sua esperienza in Italia, in forza al biscione, contornata da ben 44 presenze ed un gol. Tra i trofei vinti in nerazzurro svetta su tutte la Coppa Uefa vinta nel 97/98 a Parigi contro la Lazio. Grinta, Carisma ed un look inconfondibile, questo rendeuno dei personaggi più iconici passati per la Milano nerazzurra, con il club di Viale della Liberazione che vuole omaggiare cosi l’ex difensore nigeriano. Grinta, carisma e un look inconfondibile ?Buon???#ForzaInter pic.