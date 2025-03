Bergamonews.it - Competenze linguistiche: Kis Keep It Simple è centro d’esame LanguageCert

Leggi su Bergamonews.it

Secondo l’EF English Proficiency Index 2024, l’Italia occupa il 46º posto su 116 paesi non anglofoni nella classifica globale di conoscenza della lingua inglese, tornando ai livelli del 2019 e risultando superata in Europa da nazioni come Spagna, Ucraina, Albania e Russia. Questo posizionamento evidenzia una competenza linguistica inferiore rispetto ad altri paesi europei. Inoltre, una ricerca condotta da Cambridge English evidenzia che l’inglese è considerato importante da oltre il 95% dei datori di lavoro anche in paesi non anglofoni, sottolineando il ruolo cruciale di questa lingua nel contesto lavorativo internazionale.Per rispondere a questa crescente esigenza e colmare il gap, KISIt, società bergamasca specializzata in consulenza e formazione, è diventata, offrendo ad aziende, liberi professionisti e studenti l’opportunità di ottenere certificazioniriconosciute in oltre 90 Paesi.