Comerci | Nicotera orfana delle istituzioni

Riceviamo e pubblichiamo di seguito integralmente la nota a firma di Enzo, portavoce di “Opposizione” Civica a(Vibo Valentia).L’errante Presidente della Provincia, dopo aver girato in lungo e in largo il territorio provinciale, nei giorni scorsi ha fatto tappa a. L’incontro, amorevole, con gli amministratori comunali, vertente sulle condizionistrade provinciali del territorio, stando al comunicato stampo diramato, è stato asfittico e deludente. Gli attori in campo pare si siano guardati bene dall’affrontare la grave situazione della strada Provinciale n. 30, relativa al trattoMarina, per la quale la Protezione Civile, dopo l’alluvione del giugno 2018, aveva stanziato la somma di un milione e mezzo di euro per metterla in sicurezza, nonostante l’aggiudicazione dell’appalto porta la data dell’8 aprile del 2022 di lavori se ne sono visti ben pochi.