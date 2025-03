Linkiesta.it - Come l’Ue vuole preparare i cittadini europei a una possibile guerra

Acqua, cibo, medicine e batterie, tutto il necessario per resistere tre giorni in caso di, disastri naturali o altre crisi. È il piano che la Commissione europea presenterà oggi a Bruxelles. Nel Preparedness Union Strategy si parla di «rischi crescenti e profonda incertezza» per i, a causa di gli eventi meteorologici estremi, le emergenze sanitariequella da Covid-19 o quelli provocati da attacchi ibridi e informatici. E poi, ovviamente, «dobbiamo prepararci a incidenti e crisi su larga scala e intersettoriali, inclusa la possibilità di aggressione armata, che colpiscano uno o più Stati membri».