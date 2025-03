Panorama.it - Come funziona il missile ucraino incubo dell’esercito russo

I canali media mainstream non hanno perso l’occasione per segnalare l’entrata in servizio di un nuovoda crociera a lungo raggiocontro obiettivi russi, chiamandolo “Long Neptune”, ovvero una variante delda crociera antinave Neptune prodotto da Luch Design Bureau (Ucraina), ma dotato di un motore maggiorato che ne aumenta le dimensioni a una lunghezza di 5 metri e permette una gittata fino a 1000 chilometri. L’ordigno è sempre stato negli arsenali di Kiev, ed è anche stato quello che nel 2022 affondò l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la celebre Moskva.Questa volta, invece, ilcosì rinnovato sarebbe stato lanciato il 14 marzo contro la raffineria di idrocarburi di Tuapse, in Russia, distante circa 480 km dal fronte. Certamente il Long Neptune oggi rappresenta un’arma fondamentale per le forze ucraine, in quanto riduce la dipendenza dagli aiuti militari stranieri e in primo luogo da quelli americani.