Come conservare il vino in casa Ecco i consigli del Gambero Rosso per evitare brutte sorprese

Entrare in un posto poco illuminato, dove i rumori si sentono in lontananza e i suoni sono soffusi, l'umidità si aggira intorno al 75%, la temperatura non supera i 15° e non scende sotto i 10°, le pareti sono spesse, e invece del pavimento si calpesta terreno con ghiaia, è il sogno di ogni appassionato di, perché è la cantina perfetta, quella che spesso vediamo nelle brochure di aziende storiche, magari ospitate dentro un castello o una dimora di campagna, ma che pochi, quasi nessuno, di noi può realizzare.Dovremmo per questo rinunciare ad acquistare bottiglie die a conservarle in? No di certo. Ma alcune semplici regole vanno rispettate con rigore, a differenza degli abbinamenti cibo-, e osservati alcuni piccoli accorgimenti.In questo modo, una volta portata a tavola, la nostra bottiglia non dovrebbe presentare difetti causati dalla cattiva conservazione , dando al contrario il meglio di sé senza rischiare di rovinare una cena tra amici o un pranzo in famiglia o peggio ancora una ricorrenza speciale.