Combinata nordica per l’Italia un 2024-25 insipido Il bilancio di una stagione senza acuti

Laha posto fine alla sua-25. Soddisfatti i tedeschi, vincitori della Sfera di cristallo sia in campo maschile che femminile con Vinzenz Geiger e Nathalie Armbruster. Blasonati, ma storditi, i norvegesi. Hanno fatto incetta di ori ai Mondiali, ma devono incassare il ritiro di Jarl Magnus Riiber. Si aspettavano di più gli austriaci, ma è verosimile che possano riprendersi rapidamente il centro della scena.Cosa dire, invece, degli italiani, dalle ambizioni molto più modeste rispetto alle superpotenze? È tempo di tracciare un, soprattutto in relazione alle aspettative della vigilia. Partiamo dai freddi numeri. Piazzamenti nella top-10? Nessuno, ma ormai è l’abitudine. L’ultimo – un 5° posto – risale al 17 gennaio 2021, quando Alessandro Pittin battagliò per il podio in Val di Fiemme.