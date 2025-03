Lanazione.it - “Colto e curioso, ciao amico e collega”: il cordoglio per la morte di Francesco Ceccarelli

Pisa, 26 marzo 2025 – Profondo ilin Toscana per ladi, 55 anni, giornalista e capo ufficio stampa della Scuola Sant’Anna di Pisa. Lo ricorda il gruppo “Noi giornalisti toscani per il cambiamento”. “Se ne è andato – troppo, troppo presto –, capo dell’Ufficio Stampa della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, giornalista coi controfiocchi e persona straordinariamente buona – si legge in un comunicato –. L’geniale che tutti vorrebbero e che i colleghi di ‘Noi, giornalisti toscani per il cambiamento’ hanno avuto la grande fortuna di avere nel lungo e comune impegno per la categoria:, affettuoso, divertente, mite ma combattivo alla bisogna, convinto che l’unico giornalismo buono fosse quello pulito, che sa guardare in faccia la realtà senza troppi minuetti.