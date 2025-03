Spazionapoli.it - Colpo di scena Conte, ci prova anche l’Inter: Napoli spiazzato

Leggi su Spazionapoli.it

Antonio, di fatto, è al centro di una novità che riguarda una sua ex squadra:. Il, una volta terminata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, giocherà domenica sera una gara davvero fondamentale. Gli azzurri, infatti, ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao.I partenopei, dopo che hanno visto aumentare a tre punti il proprio distacco dalcapolista, hanno l’obbligo di battere i rossoneri per continuare allo scudetto. Nel frattempo, proprio la ‘Beneamata’ è stata accostata al futuro di Antonio, Beppe Marotta vorrebbe riportare Antonioala tutti i costi: l’annuncio in direttaIl giornalista Valter De Maggio, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss’:“Beppe Marotta vorrebbe Antonioa tutti i costi.