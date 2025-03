Ilrestodelcarlino.it - Colpaccio dell’Elettromeccanica Angelini. Travolta la capolista Bologna con un netto 3-0

Una super Elettromeccanicastrapazza la, travolgendola con un3-0 (25-16, 25-19, 25-20) nel campionato di volley di serie B1 femminile, al termine di una partita dominata a muro ma soprattutto nella distribuzione di gioco: davanti a un MiniPalazzetto gremito per le grandi occasioni, la corazzata felsinea va in confusione, Cesena brilla in difesa ed è spietata nell’affondare i suoi colpi. Tra i singoli, 16 punti per Benazzi che aspettava questa gara da tre stagioni (controdue anni fa non giocò mai e questa stagione all’andata era fuori per infortunio); partitone anche per Pinali che va a segno 12 volte, ricevendo con il 64%; Calisesi in difesa è inarrestabile, viene cercata poco in ricezione ma, apparecchia con un incredibile 100% di positività. Doppia cifra anche per Guardigli (10 punti di cui ben 5 muri).