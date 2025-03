Lanazione.it - Cna presenta 100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese

Arezzo, 25 marzo 2025 – “Tagliare la burocrazia può essere un immenso vantaggio per le attivitàe non comporta alcun costo per lo Stato”. Il Presidente di CNA Arezzo Fabio Mascagni sostiene e rilancia il pacchetto di 100 proposte didell’Osservatorio CNA Burocrazia. “Una robusta e ampia opera di semplificazione amministrativa e normativa continua a rapre una priorità per il Paese, per favorire la competitività, rafforzare la produttività e dare vigore alla crescita – afferma Mascagni. La cattiva burocrazia rimane una foresta pietrificata che penalizza e frena il dinamismo. Le 100contenute nell’Osservatorio non si limitano a segnalare lacci e ostacoli, offrono la soluzione operativa senza pregiudicare le necessarie tutele o abbassare il livello dei controlli puntando a migliorare il rapporto trae pubblica amministrazione”.