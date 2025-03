Clausola pagata | si prendono Kean in 15 giorni

Leggi su Sportface.it

Moisesta vivendo quella che è senza ombra di dubbio la sua miglior stagione da quando gioca nei professionisti.L’attaccante della Fiorentina con la doppietta messa a segno contro la Germania ha superato quota venti gol stagionali, un bottino straordinario se si pensa che era reduce da una stagione da zero reti segnate. Un exploit pazzesco quello dell’ex Juventus, che con il suo passaggio da Torino a Firenze ha firmato la svolta della sua carriera. Tanti i meriti di Raffaele Palladino nel suo percorso di crescita e di maturazione, per un calciatore che a 25 anni sembra aver imboccato finalmente la strada giusta per intraprendere una carriera di alto livello.La stagione diha sorpreso chiunque, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un rendimento simile. Neanche nelle aspettative più rosee, infatti, a Firenze si sarebbero aspettati una continuità di prestazioni di questo tipo e soprattutto una tale vena realizzativa.