Sport.quotidiano.net - Classic Brugge-De Panne 2025, vince Molano davanti a Milan. Il racconto della gara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 26 marzo- La settimanacampagna in Belgio, che culminerà domenica nella Gand-Wevelgem, si apre con la-De, che ha visto il successo di Juan Sebastianai danni di Jonathanin una corsa costellate di cadute. LaPer il colombiano una volata secca sul rientrante friulano, che oltre al danno incassa la beffa di un cartellino giallo a causa di un contatto con Alexander Kristoff che però non cancella il secondo posto: al terzo posto si piazza Madis Mihkels in uno sprint con diversi assenti di lusso. Negli ultimi tribolatissimi 5 km, infatti, finiscono sull'asfalto tra gli altri Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie e Arnaud Démare, le cui condizioni andranno ovviamente verificate in vista delle prossime gare. Al di là dei rivali rimsti in piedi, fa comunque festa, che va già ad eguagliare il numero di vittorie (una) raggiunte in un 2024 tutt'altro che memorabile, confermando che la corazzata UAE Team Emirates-XRG ha le sue armi da giocarsi anche nelle volate.