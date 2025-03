Oasport.it - Classic Brugge-De Panne 2025: nella giornata delle cadute la spunta Juan Sebastian Molano davanti a Jonathan Milan

Inizia con unaricca dila Campagna del Nord. Edizione numero 49 della-Deche si chiude con un epilogo a sorpresa: colpo sul finale diche riesce ad anticipare i pochi velocisti rimasti, battendo di centimetri. Per il colombiano della UAE Team Emirates – XRG gran vittoria d’esperienza.Pronti, via e sono andati all’attacco cinque uomini: Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Michiel Lambrecht (Wagner Bazin WB), Joren Bloem e Hartthijs De Vries (Unibet Tietema Rockets). Per loro vantaggio superiore di 2?, con il gruppo a gestire però la situazione.L’azione è proseguita fino a praticamente al tratto conclusivo di gara: ad arrendersi per ultimo è stato il neerlandese Hartthijs de Vries che ha provato in solitaria ad andar via, ma è stato raggiunto a 2 chilometri dal traguardo.