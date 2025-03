Lanazione.it - Classi accorpate a Colle di Compito. Allarme di FdI per il prossimo anno

"Alcunedella scuola elementare dididalsar. La prima e la seconda sarunite così come la terza e la quarta; questo purtroppo a causa della mancanza di iscritti". Ne fornisce notizia il neo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Capri, Matteo Petrini, il quale commenta: "Questo non è il problema fondamentale, anche se poi ci sarà da vedere come sarimpostati i programmi di studio per alunni di età differenti, ma il fatto che le frazioni della parte sud del nostro comune si stvia via spopolando a causa di una povertà di servizi in continuo aumento. Quella del Compitese è un’area molto vasta composta da piccole frazioni, in un contesto geografico bellissimo, ma purtroppo da anni abbandonato dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture".