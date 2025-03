Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, piove sul bagnato. Arriva una multa per i cori dei tifosi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sulin casa. Dopo aver incassato la sconfitta interna contro il Teramo, la società rossoblù ha anche ricevuto una ammenda di 1.300 euro "per avere i propri sostenitori rivoltoirridenti ad un calciatore avversario tentando di colpirlo con due bottigliette di acqua di plastica mezze piene e un bicchiere di plastica vuoto". Il provvedimento adottato dal giudice sportivo fa riferimento a quanto accaduto nella ripresa del match contro il diavolo abruzzese, quando a far irritare iera stato il comportamento dell’attaccante biancorosso Juan Galesio, colpevole di qualche sceneggiata di troppo in area di rigore locale. Il match ha anche segnato la quarta ammonizione stagionale per il capitano Ivan Visciano che ora è in diffida, insieme ai compagni Diop, Passalacqua e Buonavoglia.