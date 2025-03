Lapresse.it - Cisgiordania, liberato il regista Ballal: “Bendato e al gelo per 24 ore”

Le autorità israeliane hanno rilasciato martedì ilHamdan, vincitore del premio Oscar con il documentario ‘No Other Land’, che era stato arrestato dall’esercito dopo essere stato aggredito da coloni ebrei nellaoccupata. Con lividi sul volto e tracce di sangue sugli abiti,è stato rilasciato da una stazione di polizia israeliana all’interno dell’insediamento di Kiryat Arba, in. Lui e altri due palestinesi, anch’essi aggrediti e arrestati, sono stati trasportati in un ospedale nelle vicinanze.ha dichiarato di essere stato trattenuto in una base militare, dove è stato costretto a dormire sotto un condizionatore acceso a temperature gelide. “Sono statoper 24 ore“, ha raccontato all’Associated Press. “Per tutta la notte ho avuto freddo.