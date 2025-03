Zonawrestling.net - Ciò che ha perso la AEW

Negli ultimi anni diversi wrestler AEW hanno deciso di cambiare casacca approdando in WWE, un percorso diametralmente opposto all’esodo del 2020-21. A segnare questa inversione di rotta per primo è stato niente poco di meno che uno dei padri fondatori della federazione di Jacksonville, Cody Rhodes che ha fatto il suo trionfale ritorno da figliol prodigo a Wrestlemania 38. A seguirlo ci sono stati Jade Cargill, Ricky Saints, Lexis King, Ethan Page, Penta, Andrade e Shawn SpearsMa in parole spicce: cosa hala AEW?Rispondendo in ordine un Main Eventer che ha deciso di sostare volontariamente nel midcarding, una wrestler tuttora acerba che ha ricevuto un push prematuro ed esagerato, il Shadow pillar, un jobber che stava più in MLW che a Dark, un ex TNA con tante speranze andate in fumo, un solido lottatore di coppia, Andrade e Shawn Spears.