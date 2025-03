Romadailynews.it - Cina: zona dimostrativa di Boao promuove sviluppo a basse emissioni

Leggi su Romadailynews.it

Una foto aerea, scattata da un drone il 19 marzo 2025, mostra ladia zerodi carbonio nell’isola di Dongyu, cittadina dia Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan., in, ha annunciato la creazione della sua primaa zerodi carbonio, un significativo passo avanti nella ricerca di unodi carbonio, secondo le autorita’ di Hainan.Un esperto ha dichiarato che questo risultato e’ un esempio pionieristico per gli sforzi di riduzione delledi carbonio a livello globale e sottolinea l’impegno dellaper la neutralita’ delledi carbonio e losostenibile. La, che si estende per circa 190 ettari, comprende l’isola di Dongyu, sede permanente della conferenza annuale delForum for Asia (BFA).