Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, persone mostrano stile di vita in armonia con natura

Una foto, scattata da un drone il 24 marzo 2025, mostra le bancarelle di te’ sotto i ciliegi in fiore in un campus della Dongyang Vocational Education Center School nella citta’ di Dongyang, nella provincia orientale cinese dello. Con l’aumento delle temperature, nella provincia leescono di casa per godersi la fioritura in primavera, mostrando unodiincon la. Agenzia Xinhua