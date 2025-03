Quotidiano.net - Cina, ipotesi 'prove tecniche di invasione'. Chiatte e una nuova tecnologia per tagliare cavi sottomarini

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 - Latorna a far preoccupare in relazione a una futura e potenzialedi Taiwan: ad attrarre l'attenzione degli osservatori internazionali questa volta è una serie diche si estendono dalle coste cinesi al mare e un ambizioso progetto per il taglio dia profondità record. Secondo la Cnn, sebbene si possa trattare di strumenti per uso civile, dimostrano la crescente potenza e sicurezza di Pechino in ambito militare. Tutto ciò è accompagnato da sempre più frequenti esercitazioni nei paraggi dell''isola ribelle'. L'emittente statunitense ha geolocalizzato il complesso di- che unite si spingono fino a 800 metri dalla costa - a Zhanjiang, nella regione di Guangdong. Secondo gli esperti di difesa J. Michael Dahm e Thomas Shugart servirebbero, in caso didi Taiwan, a formare un molo mobile in grado di far giungere a terra grandi quantità di carri armati, veicoli blindati e altri equipaggiamenti pesanti.