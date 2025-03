Romadailynews.it - Cina: Hainan ospita tavola rotonda per Conferenza annuale BFA 2025

Leggi su Romadailynews.it

Monika Queisser, consigliera senior del direttore della Commissione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali e a capo della Divisione politiche sociali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interviene in collegamento video a unaa tema “Riforma delle pensioni per l’invecchiamento della popolazione” durante ladel Boao Forum for Asia (BFA)a Boao, nella provincia meridionale cinese di, ieri 25 marzo. Agenzia Xinhua