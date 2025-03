Romadailynews.it - Cina: Guangxi, contea di Rongshui celebra Festa di Sanyuesan

Studenti posano per una foto di gruppo in una scuola primaria dellaautonoma Miao di, citta’ di Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, ieri 25 marzo 2025.Gli studenti di vari gruppi etnici della scuola ieri hanno tenuto unazione prima delladita il terzo giorno del terzo mese lunare, indossando costumi tradizionali e mettendo in scena spettacoli tradizionali. Quest’anno la festivita’ ricorre il 31 marzo. Studenti si esibiscono in uno spettacolo di danza tradizionale in una scuola primaria dellaautonoma Miao di, citta’ di Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, ieri 25 marzo 2025. Gli studenti di vari gruppi etnici della scuola ieri hanno tenuto unazione prima delladita il terzo giorno del terzo mese lunare, indossando costumi tradizionali e mettendo in scena spettacoli tradizionali.