Cina: Apple dona 30 mln yuan a sostegno di formazione nazionale nel coding

Il colosso tecnologico statunitenseoggi ha annunciato di voler accelerare il proprioalla prossima generazione di sviluppatori incon una nuovazione di 30 milioni di(circa 4,18 milioni di dollari) alla Zhejiang University. “Crediamo che ilsia uno strumento potente che permette alle persone di creare, comunicare e risolvere problemi in modi completamente nuovi”, ha dichiarato Tim Cook, amministratore delegato di, in visita all’universita’ nellaorientale. “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership decennale con la Zhejiang University per sostenere la prossima generazione di coder con le competenze necessarie per creare applicazioni innovative e costruire imprese dinamiche”, ha dichiarato Cook. Il fondo mettera’ in contatto gli studenti con i leader e gli investitori del settore attraverso workshop, stage e mentorship, fornendo agli studenti unapiu’ mirata all’imprenditoria, per avere successo nella crescente economia delle app iOS e non solo, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.