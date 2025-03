Romadailynews.it - Cina: al via raccolto di te’ primaverile nello Zhejiang

Una foto aerea, scattata da un drone il 22 marzo 2025, mostra i contadini che raccolgono le foglie di te’ in una piantagione di te’ nel villaggio di Xiagang, citta’ di Yuyao, nella provincia orientale cinese dello. La stagione deldel te’e’ arrivata, una delle principali aree di coltivazione del te’ in. Gli agricoltori sono impegnati nella raccolta delle foglie di te’ in vista della Festa di Qingming, per produrre il te’ Mingqian (letteralmente “pre-Qingming”), composto dai primissimi germogli di te’ in primavera e considerato di alta qualita’. Dei contadini raccolgono le foglie di te’ in una piantagione di te’ nel villaggio di Maoao, cittadina di Cicheng, citta’ di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello, il 20 marzo 2025.