Cina: aereo C919 sviluppato nel Paese servira' nuova rotta aerea nazionale

L’cinese per passeggeri di grandi dimensioni prodotto a livello, denominato, entrera’ in servizio il 30 marzo su unache colleghera’ Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, con Guangzhou, nel sud della, secondo il suo operatore, la China Eastern Airlines. Questa compagniae’ stata la prima al mondo a ricevere il, entrato in servizio il 28 maggio 2023. Il servizio Xi’an-Guangzhou costituira’ la terzain partenza da Xi’an che utilizza il, dopo la precedente introduzione di questo aeromobile da parte della China Eastern Airlines sulle rotte Xi’an-Pechino e Xi’an-Shanghai. Cio’ significa anche che lo Xianyang International Airport di Xi’an e’ diventato uno dei principali aeroporti cinesi in termini di voli effettuati con il