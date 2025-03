Panorama.it - “Cime tempestose”, le prime foto sul set di Margot Robbie scatenano le polemiche

Leggi su Panorama.it

ha ufficialmente vestito i panni di Catherine Earnshaw nel nuovo adattamento cinematografico di, diretto da Emerald Fennell. Il film, che la vedrà recitare accanto a Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff, arriverà nelle sale alla vigilia di San Valentino 2026. Fin dall’annuncio del progetto, l’attesa è stata alta, ma con l’uscita delleimmagini dal set, non sono mancate le controversie.Leimmagini dal set diLe, scattate in una brughiera britannica durante le riprese esterne, mostranoin un abito bianco con bustier e crinolina, impreziosito da un velo ricamato, mentre tiene in mano alcuni fiori. Un look che ha subito suscitato reazioni contrastanti. Molti fan del romanzo di Emily Brontë hanno sottolineato come Cathy, nel libro, venga descritta con capelli scuri, mentresfoggia la sua caratteristica chioma bionda.