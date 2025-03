Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Giunge al termine il Trofeo 10 Comuni: ultima tappa vinta dal Master 4 Alessio Gori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con partenza ed arrivo a Ponte a Elsa, organizzata da L’Officina Bike Team in collaborazione con il locale circolo O. Ristori e sotto l’egida dell’Uisp Empoli Valdelsa, si è svolta con successo la nona eprova del10di mountain bike. L’ultimo successo assoluto della manifestazione è stato conquistato daldella New MT Bike Team. Gli altri vincitori sono risultati Matteo Ciandri del Team Valdera negli EliteSport davanti a Biancalani e Incarbon, mentre nei1 si è affermato Mattia Neri di Emp Cycling nei confronti di Pelusi. Nei2 successo per Giacomo Agostini, del team Speedy Bike su Pollini e Montagnani, mentre il pistoiese Felice Rizzo della New MT Bike Team 2001 è stato il più forte nei3 con posti d’onore per Massoni e Pieroni.