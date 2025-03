Cibo powerbank e carte | il kit di sopravvivenza semiserio dell’Ue La Commissaria | Tranquilli potrete farvi la pasta alla puttanesca – Il video

Leggi su Open.online

Acqua;; occhiali da vista; documenti d’identità – preferibilmente in apposito astuccio di plastica; torcia, fiammiferi o accendino; coltellino svizzero; medicine; un po’ di contanti; caricatore eper il telefonino; una radio; e perché no delleda gioco per ammazzare il tempo col sorriso. È il necessaire che laeuropeagestione della crisi Hadja Lahbib raccomanda di portare con sé ai cittadini per sopravvivere per 72 ore in caso di crisi, nel giorno della presentazione della Strategia Ue di preparazione. Tema serio, serissimo, considerato cheporte dell’Unione c’è una guerra che fa morti e feriti e nemici col coltello tra i denti e che l’era degli sconvolgimenti climatici è già qui. Ma anche da affrontare con la necessaria «serenità», ha sottolineato l’ex ministra degli Esteri belga oggi in conferenza stampa.