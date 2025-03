Notizie.com - Cibo, powerbank e carte da gioco: cosa contiene il kit di sopravvivenza dell’Ue per le emergenze

L’Europa si prepara alle crisi emergenti (guerra inclusa):prevede il kit didi 72 ore e aserve.dail kit diun’emergenza – notizie.comLezioni a scuola, kit con scorte per sopravvivere 72 ore, un hub di crisi per la comunicazione tra le strutture esistenti. La Commissione europea e Kaja Kallas, Alta rappresentante Ue per la Politica Estera e di Sicurezza, hanno presentato la strategia per affrontare i disastri naturali e dell’uomo, ma anche crisi geopolitiche e minacce tecnologiche.Dopo il Readiness (che in origine si chiamava RearmEu), l’intento è chiaro: l’Europa vuole colmare il gap nella difesa rispetto agli altri Paesi e non esclude più situazioni di crisi. E vuole incoraggiare i cittadini a mettere in pratica le regole della