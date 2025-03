Iltempo.it - Christopher Aleo difende il Lesotho: “Un Paese strategico, non certo ai margini”

Il fondatore di iSwiss Bank risponde con i fatti alle parole di Trump e rilancia una visione di sviluppo concreta per il Regno africano., banchiere italo-svizzero e volto noto della finanza internazionale, non ha gradito le parole del presidente americano Donald J. Trump, che in una recente dichiarazione ha definito il“undi cui nessuno ha mai sentito parlare”. Un commento che non è passato inosservato, soprattutto per chi comeconosce bene il valoredi quella che, a prima vista, può sembrare solo una piccola nazione incastonata tra le montagne dell'Africa australe. “Il Presidente Trump sta facendo un ottimo lavoro per il suo”, premette. “Ma sulha decisamente sbagliato valutazione. È uno scivolone, perché si tratta di una nazione tutt'altro che irrilevante.