Bubinoblog - CHOC! SIGFRIDO RANUCCI SPIATO DAI SERVIZI SEGRETI: “SOSPETTI SEMPRE, ORA LA CERTEZZA”

lancia un’accusa pesantissima al Governo Meloni. In una conferenza stampa a Bruxelles ha svelato un retroscena che se vero sarebbe di una gravità inaudita.(LaPresse) – Sul fatto di essere sotto controllo in Italia “ne abbiamo avuti. Ho avuto in almeno tre occasioni la, perché la mia scorta ha sorpreso tre persone che mi seguivano e filmavano durante l’incontro con una fonte. In un’altra occasione ho avuto lache Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha attivato iper chiedere informazioni sulla mia attività”.Lo ha detto il conduttore della trasmissione di Rai 3 Report,, rispondendo a una domanda dell’eurodeputato Marco Tarquinio, a Bruxelles durante una conferenza sulla libertà di informazione per una democrazia forte promossa dal deputato Sandro Ruotolo – responsabile Cultura, memoria e informazione del Pd – e organizzata dal gruppo dei Socialisti & Democratici in seno alla Commissione Cultura del Parlamento europeo.