Chiuso per lavori l' ufficio postale di Bientina

Poste Italiane comunica che l’di, in via Roma 5, resteràal pubblico dal giorno 7 aprile 2025 al giorno 30 luglio 2025. Durante tutto il periodo di chiusura, l’verrà trasferito in un container sito presso il parcheggio dell’via Roma 5.