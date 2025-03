Romadailynews.it - Chirurgo di 73 anni indagato per la morte di Simonetta Kalfus: già sottoposto a indagini per irregolarità professionali

Il medicodi 73per ladi, la sessantaduenne deceduta dopo un intervento di liposuzione il 18 marzo scorso, era già noto ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e alla magistratura per diversenelle sue pratiche. Le, che da tempo monitorano l’attività del medico, hanno portato a sequestri, perquisizioni e la scoperta di condizioni igieniche precarie nel suo studio, situato nella zona di Re di Roma.Il medico, già condannato a un anno di reclusione per lesioni colpose a seguito di un intervento chirurgico mal riuscito su un’altra paziente nel 2017, è stato al centro di un’indagine condotta dai Nas anche nel 2023. In quella circostanza, gli inquirenti hanno trovato nel suo studio una serie di, tra cui protesi mammarie accatastate in modo disorganizzato e senza alcuna precauzione igienica.